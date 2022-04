Osterfeuer auf der Wiese

Eppelheim. Die Evangelische Kirchengemeinde freut sich, in diesem Jahr die Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern wieder in fast vollem Umfang anbieten zu können. An Gründonnerstag und Ostersonntag feiert die Gemeinde das Abendmahl. Brot (Oblaten) und Wein (in Einzelkelchen) werden den Gläubigen an den Platz gebracht. Zu den Feiern auf dem Friedhof haben die Christen insbesondere Menschen eingeladen, die in den letzten Monaten Angehörige verloren haben. Alle anderen sind aber auch herzlich willkommen, dem Weg Jesu dort oder in den Gottesdiensten in der Pauluskirche nachzugehen.

Ein ganz besonderer Gottesdienst ist dabei die Feier der Osternacht, die vom dunklen Morgen ins Licht des Ostertags führt. Los geht dieser Gottesdienst am Osterfeuer auf der Kirchenwiese, dann ziehen alle in die Kirche zu einer liturgischen Feier mit Taufe. In den heller werdenden Tag hinein führt die Botschaft von der Auferstehung und am Ende stehen auf der Wiese noch Ostereier und Osterbrot bereit.

Insbesondere für junge Leute ist der Jugendkreuzweg gedacht, der am Karfreitag um 18 Uhr an der Josephskirche beginnt. Und am Ostermontag um 11 Uhr treffen sich kleine und große Leute draußen im Stadtpark, um Ostern zu erleben.

In der Woche nach den Feiertagen gibt’s donnerstags um 19 Uhr wieder in der Christkönigkirche ein Friedensgebet. Am Gründonnerstag fällt dieses Gebet aus, da dann in beiden Gemeinden größere Gottesdienste stattfinden. zg