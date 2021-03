Eppelheim. Zum bevorstehenden Osterfest möchte die Eppelheimer CDU die Märkte in ihrer Region besuchen, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Der Kandidat zur Bundestagswahl, Alexander Föhr, wird ebenfalls vor Ort sein und kleine Aufmerksamkeiten zum Osterfest überreichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf Sie“, schreiben die Verantwortlichen. Die Mitglieder der CDU sind am Mittwoch, 31. März, von 15 bis 18 Uhr auf dem Markt vor der Rudolf-Wild-Halle. Falls Interessierte an diesem Termin keine Zeit haben, jedoch mit der CDU in Kontakt treten möchten, können sie eine E-Mail an kontakt@foehr2021.de schreiben. zg