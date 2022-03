Parforceritt bis zu Hymne

Eppelheim. Zusammenklang: Miteinander, füreinander“ heißt das Motto des Benefizkonzerts für soziales Miteinander mit dem SAP-Sinfonieorchester, das am Sonntag, 13. März, um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle über die Bühne geht. Seit zwölf Jahren, nur unterbrochen durch die Corona-Pandemie, wird diese Konzertreihe in Kooperation mit der Initiative „Diakonische Hausgemeinschaften Heidelberg“ organisiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ort der Aufführung war stets die Heidelberger Stadthalle, nachdem das Gebäude nun umgebaut wird, habe man gerne die Gastfreundschaft der Stadt Eppelheim angenommen und trete nun in der Rudolf-Wild-Halle auf, meint der Vorsitzende der Diakonischen Hausgemeinschaften, Ingo Franz, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Zusammenklang“ blickt somit auf eine lange Tradition zurück, die damals aus einem Zusammenschluss mehrerer sozialer Organisationen entstand. Ziel sei es gewesen, ein großes Konzert zu stemmen, dessen Reinerlös einem sozialen Projekt zugutekommt. Eine weitere Besonderheit sei, dass der Konzertbesuch Menschen aller Bevölkerungsgruppen ermöglicht wird.

„Gleichzeitig ist es richtungsweisend für eine inklusive Sozialraumentwicklung in unserer Stadt“, schreibt die Projektgruppe. Den Veranstaltern ist das Vorhaben gut bekannt: „Wir halten dieses Engagement der Stadt Eppelheim mit dem geplanten Wohnprojekt, das berufliche soziale Arbeit mit zivilgesellschaftlichem Engagement verbinden wird, für richtungsweisend.“ Das fördere man gerne mit dem Reinerlös, sagte der Geschäftsführer des SAP-Sinfonieorchesters, Christian Stumpf und dankte der Rathauschefin für die „grandiose Gastfreundschaft“. Die Rudolf-Wild-Halle sei ohnehin technisch hervorragend ausgestattet, man könne sich vorstellen, öfters hier aufzutreten. Das vor 25 Jahren gegründete Sinfonieorchester entwickelte sich zu dem heute etablierten „kulturellen Leuchtturm der SAP“, so Stumpf weiter. Aus dem renommierten Orchester haben sich auch immer wieder musikalische Formationen wie zum Beispiel die Kammeroper, die Kammerphilharmonie und kleinere Ensembles herausgebildet. Alle Konzerte seien als Benefizkonzerte konzipiert, deren Einnahmen vollumfänglich gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt werden. Besonderen Wert lege man darauf, auch sozial benachteiligten Menschen den Besuch des Konzertes zu ermöglichen, erklärte der Geschäftsführer. Das Orchester unter der musikalischen Leitung von Dr. Timo Jouko Herrmann hat für diese zwölfte Auflage des Benefizkonzerts auch die Nationalhymne der Ukraine einstudiert. Zu genießen gibt es Carl Maria von Webers Jubel-Ouvertüre, opus 59, Richard Strauss’ Violinkonzert d-Moll, opus 8 (Violine: Alexander Galushkin) und Robert Schumanns Sinfonie Nr. 1 B-Dur, opus 38 „Frühlingssinfonie“, stellte Flötistin Paula Drabant, auch für Events und Finanzen zuständig, das Programm vor.

Das letzte Konzert in Innenräumen vor der Corona-Pandemie fand im Februar 2020 im Rokokotheater in Schwetzingen statt, jetzt lebt die klassische Musik mit viel Qualität wieder auf – diesmal in der Rudolf-Wild-Halle mit ihren 265 Sitzplätzen. Das Konzert findet unter Einhaltung der 2G-Plus-Regeln statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2