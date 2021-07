Pianist spielt Chopin

Eppelheim. Den Saisonabschluss der „Kammermusik Plus“-Reihe des Heidelberger Frühling gestaltet der Pianist Pavel Kolesnikov am Dienstag, 27. Juli, in der Rudolf-Wild-Halle mit Werken von Frédéric Chopin und Wolfgang Amadeus Mozart, heißt es in einer Pressemitteilung.

Da nach der jüngsten Landesverordnung bis zu 60 Prozent der Saalkapazität ausgelastet werden dürfen, sind wieder Restkarten beim Kartenservice des Heidelberger Frühlings unter Telefon 06221/5 84 00 44 oder im Internet unter www.heidelberger-fruehling.de im Webshop erhältlich. Schüler und Studierende zahlen an der Abendkasse unter der Vorlage des Schüler- oder Studierendenausweises 8 Euro nach Verfügbarkeit.

Sektempfang für Besucher

Das Konzert wird um 17 Uhr und 20 Uhr jeweils ohne Pause stattfinden, das Haus öffnet 30 Minuten vorher. Nach den Konzertterminen findet ein Sektempfang für die Besucher statt. Ein Impf-, Genesenennachweis oder ein negatives Testergebnis ist erforderlich, die Maskenpflicht gilt. zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.heidelberger-fruehling.de/kammermusikplus

