Eppelheim. Das Bundesverdienstkreuz am Bande wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonders hohem Maße für die Gesellschaft engagieren. Und genau das ist Renate Schmidt. Sowohl im kommunalpolitischen als auch im sozialen Bereich ist die SPD-Kreis- und Stadträtin in ihrer Heimat Eppelheim und im gesamten Rhein-Neckar-Kreis vielseitig ehrenamtlich tätig. / caz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Schwetzingen Abenteuer Baby Mehr erfahren Pandemie Ein kräftiges Auf und Ab bei den Bergsträßer Corona-Infektionen Mehr erfahren