Premiere für Autor Andreas F. Cornelius

Eppelheim. Ein älterer Mann sitzt elf Stunden auf seiner Bank und macht nichts anderes als seine Umgebung zu beobachten. Was sich für viele skurril anhören könnte, war für den Autor Andreas F. Cornelius aus Eppelheim die Basis für sein erstes veröffentlichtes Werk „Veltenhöfer spricht ab fünf“. Der titelgebende Hauptcharakter ist ein vierundachtzigjähriger Professor und Verhaltensforscher, der für seine persönlichen Studien den ganzen Tag Menschen beobachtet und dabei seine Gedanken über das Leben samt dessen Facetten mit dem Leser teilt.

Cornelius, der vor 26 Jahren aus dem Saarland nach Eppelheim gekommen ist, war schon in jungen Jahren von Literatur und Theaterkunst begeistert. Den Zugang zur Philosophie, die ein großer Bestandteil seines aktuellen Werks ist, fand er bereits im Alter von 14 Jahren durch klassische griechische Denker wie Sokrates, Aristoteles oder Platon. Das Schreiben war für Cornelius stets eine Leidenschaft, der der ehemalige Sachgebietsleiter im medizinischen Einkauf seit seinem Ruhestand noch mehr Zeit widmet. Berühmte Autoren wie Arthur Miller oder Thomas Bernhard dienen dem Eppelheimer als verlässliche Inspiration während seiner Schreibprozesse.

Aspekte guter Literatur

Andreas F. Cornelius bei einer Lesung mit dem Buch „Veltenhöfer spricht ab fünf“ – am Donnerstag, 2. Juni, liest er in der Stadtbibliothek seiner Heimat. © Cornelius

Für den 66-Jährigen macht die stilistische Ästhetik, sowie die Herausforderung an die Leserintelligenz das Prädikat „gute Literatur“ aus. In seinen Werken achtet Cornelius drauf, beides mit in einer angebrachten Dosierung einfließen zu lassen. Auch seine Erstveröffentlichung „Veltenhöfer spricht ab fünf“ ist von Spracheleganz durchzogen und lässt der Phantasie des Lesers Spielraum. Wobei seine Texte stets dem Motiv der zwischenmenschlichen Beziehungen folgen.

Für sein Erstlingswerk entwickelte der Autor die Technik des „Monodialogs“. Was sich zunächst wie ein klassisches Oxymoron anhört, wird mit Informationen zum Kontext klarer. Hauptfigur Veltenhöfer verweilt auf seiner Bank und lässt den Leser an seinen Gedanken teilhaben, führt also praktisch einen Monolog. Doch neben ihm sitzt ein junger Student, der mit weiterleitenden Zwischenfragen die Handlung rund um Veltenhöfers Ausführungen weiter voranbringt.

Das den Genres der Soziologie und Philosophie zuzuordnende Werk bringt eine Vielzahl an Themenaspekten mit sich. Zu Ironie, Humor und dem lokalen Bezug zu Heidelberg gesellen sich ernste Handlungsschwerpunkte wie Gesellschaftskritik, Selbsterkenntnis oder Kriegserinnerungen. Dem Leser bleibt es überlassen, die Figur des Veltenhöfer charakteristisch einzuordnen. Je nach Interpretation kann dies vom verschrobenen Philosophen bis hin zum einsamen, alten Mann gehen.

Feinarbeit ist entscheidend

Die Fertigung des Werks war für Cornelius ein langwieriger Prozess, der viel Geduld und Auge fürs Detail forderte, wie er zum Ablauf seines Schreibprozesses ausführt: „Die Idee kommt meistens aus einer Alltagssituation heraus, ob durch einen optischen Reiz oder die Beobachtung einer bestimmten Situation. Mit dieser Grundlage entwickle ich meine Figuren, die zunächst wenige charakterliche Grundeigenschaften haben. Während des Schreibens erhalten die Figuren immer mehr Tiefe, es ist ein laufender Prozess.“

Und besonders wichtig sei die Arbeit nach Beendigung des ersten Skripts, so Cornelius weiter. „Dann wird alles erst mal für längere Zeit weggelegt, um den nötigen Abstand herzustellen. Die Feinarbeitet beginnt dann mit mehrfachem Redigieren, Änderungen im Stil und dem Handlungsablauf. Veltenhöfer habe ich bestimmt 20-Mal bearbeitet. Es darf kein Druck entstehen, nur so kann gute und niveauvolle Literatur entstehen.“

Wen es interessiert, was Cornelius letztendlich zu Papier gebracht hat, kann am Donnerstag, 2. Juni, um 19 Uhr bei einem besonderen Debüt dabei sei. Der Autor wird erstmals in seiner Heimatstadt Eppelheim eine Lesung halten. In der Stadtbibliothek wird er Textpassagen aus „Veltenhöfer spricht ab fünf“ präsentieren.

Zur Person Andreas F. Cornelius wurde 1946 in Gerolstein geboren. Seit 1991 wohnt er in Eppelheim, ist verheiratet und hat ein Kind. Der Roman „Veltenhöfer spricht ab fünf“ ist seine Erstveröffentlichung. Neben dem Schreiben von Romanen ist er ein passionierter Rock- und Jazz-Schlagzeuger und ebenfalls Autor für Theaterstücke. hft