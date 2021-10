Prozess: Ermittler untersuchen Katzenhaare an Eppelheimer Paketbomben

Heidelberg. Momo, Simba, Micky, Luna, Streuner und Carmela: Am achten Verhandlungstag gegen den mutmaßlichen Paketbomber vor dem Heidelberger Landgericht geht es nicht mehr wie zuletzt ausführlich um (Spür-) Hunde, sondern um Katzen. Doch auch diese Vierbeiner beziehungsweise ihr Fell lieferten offenbar keine eindeutigen Beweise. Im aufwändigen Indizienprozess sind unter anderem Ergebnisse von Haaruntersuchungen aus dem Fell von Samtpfoten vorgestellt worden. Hintergrund: In allen drei Paketen, die mutmaßlich im Zusammenhang mit einer Erpressung an die Unternehmen Wild (Eppelheim), Lidl (Neckarsulm) und Hipp (Bayern) verschickt worden waren, fanden die Ermittler Katzenhaare. Zwei Pakete explodierten im Februar beim Öffnen und verletzten zwei Mitarbeiter, eines wurde rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen.

Um Hinweise auf die Tierhaare der Sprengsendungen zu bekommen, sind bei Katzen aus dem Umfeld des Angeklagten - insgesamt sechs Tiere - Haarproben entnommen und unter anderem beim Landeskriminalamt analysiert worden. Ergebnis: Bei drei Tieren könne nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ihre Haare mit denen in den Paketen übereinstimmen. Bei den drei anderen Samtpfoten sei eher auszuschließen, dass sie Spuren in den Sendungen hinterließen. Auch ein niederländisches Labor lieferte keine Beweise.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Paketbomber aus Ulm hat am 8. September vor dem Landgericht Heidelberg begonnen. Zum Auftakt wies der Angeklagte die Vorwürfe von sich. Die Anklage geht davon aus, dass der Rentner und gelernte Elektriker im Februar zunächst ein Päckchen mit Sprengladung an den Getränkehersteller ADM Wild in Eppelheim verschickte. Als ein Mitarbeiter es öffnete, erlitt er Schnittverletzungen und ein Knalltrauma. Zwei weitere selbstgebaute Pakete soll der nun vor Gericht stehende 66-Jährige den Vorwürfen zufolge an die Lidl-Zentrale in Neckarsulm bei Heilbronn und an den oberbayerischen Babynahrungshersteller Hipp in Pfaffenhofen an der Ilm adressiert haben.

Das verhängnisvolle Päckchen legte der Lagerist in Eppelheim erst einmal zur Seite. Es war nur allgemein an die Firma adressiert. Als er die restlichen Sendungen sortiert hatte, öffnete er das Päckchen. Es war so groß wie eine Büchersendung und explodierte mit starker Rauchentwicklung. „Da war die Hölle los“, sagte der 44-Jährige zum Prozessauftakt. Der Angeklagte ließ nach einer kurzen Stellungnahme keine weiteren Fragen zu. In seinem Haus hatte er Munition, Kartonagen und Streichhölzer gelagert.

Anfang Oktober durfte der Angeklagte die Untersuchungshaft überraschend verlassen, weil nach Aussage einer Gerichtssprecherin nach einem Gutachten kein hinlänglicher Tatvorwurf mehr bestehe. Für Verteidiger Steffen Lindberg war dieser Schritt damals längst überfällig: „Unser Mandant war sieben Monate zu viel in Untersuchungshaft. Aus Sicht der Verteidigung waren die Gründe für den dringenden Tatverdacht nie vorhanden. Wir freuen und deshalb über die Entscheidung des Landgerichts. Unser Ziel ist ein Freispruch“, so der Anwalt.