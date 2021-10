Radfahrer verursacht Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Eppelheim. Ein bislang noch unbekannter Radfahrer hat am Mittwoch in Eppelheim einen Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Radfahrer kurz nach 13 Uhr von Heidelberg Pfaffengrund kommend in Richtung Stadtverwaltung unterwegs.

Als ihm eine Straßenbahn auf der rechten Fahrbahnseite entgegenkam, zog der Radfahrer vor dieser in den Gegenverkehr, wodurch sowohl der Straßenbahnfahrer, als auch ein 72-jähriger Opel-Fahrer eine Vollbremsung einleiten mussten. Da der Opel-Fahrer dem Radfahrer zusätzlich noch ausweichen musste, kollidierte der PKW in der Folge mit der Straßenbahn. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Fahrradfahrer entfernte sich laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallflüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg Süd unter 06221/3418-0 zu melden.