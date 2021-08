Radtour führt zu mehreren Baustellen

Eppelheim. Der symbolische Startschuss, den CDU-Bundestagsabgeordneter Dr. Karl A. Lamers zum Auftakt der diesjährigen „Kommunalpolitischen Radtour“ des CDU-Stadtverbandes gab, war zugleich sein letzter als Mitglied des Deutschen Bundestages. Wie der heute 70-Jährige bereits vor einem Jahr bekanntgab, tritt er bei der Bundestagswahl im September nicht mehr an. Seinem Nachfolger als christdemokratischer Bundestagskandidat, Alexander Föhr, wünschte er das Direktmandat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und so machte sich beim Radtour-Auftakt, zu dem Stadtverbandsvorsitzender Volker Wiegand eine Menge interessierter Mitradler begrüßte, auch Abschiedsstimmung breit. „Ich bin immer sehr gerne hierhergekommen. Die Termine in Eppelheim waren für mich nie Pflicht, sondern Kür“, hob Lamers hervor. Er dankte den Menschen in seinem Wahlkreis für 27 Jahre Wegbegleitung. „Wahlen kann man nur gewinnen mit Unterstützung der Menschen vor Ort.“

Für die Städte und Gemeinden in seinem Wahlkreis hat sich der scheidende Bundestagsabgeordnete ein nachhaltiges Dankeschön überlegt: Jede Kommune bekommt von ihm eine Sitzbank geschenkt. „Ich möchte in jeder meiner Wahlkreisgemeinden einen Ort schaffen, an dem man Platz nehmen, sich ausruhen und nachdenken kann“, betonte Lamers.

Meinung der Bürger einholen

Eine ganze Menge Gedanken machen müssen sich die politisch Verantwortlichen angesichts der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und Baustellen in Eppelheim. Dies zeigten die Stationen und Themen, die CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth für die rund zweistündige Sommertour durch die Stadt mit abschließender geselliger Einkehr „Bei Akis im Schützenhaus“ notiert hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Orth und sein Fraktionskollege Wiegand nutzten die Radtour, um mit den Teilnehmern in Austausch zu treten und deren Meinungen zu den verschiedenen Bauvorhaben einzuholen. Im Norden der Stadt ging es um eine mögliche Erschließung eines neuen Gewerbegebiets und um die Vorbehaltsfläche für die Friedhofserweiterung, die mit Blick auf die veränderte Bestattungskultur eventuell nicht mehr benötigt wird. Am ehemaligen „Gugler-Gelände“ in der Stadtmitte wurden die Baupläne der Firma Epple vorgestellt, die dort, ebenso wie im Süden auf einem Areal eines früheren Schweinemastbetriebs, Wohnraum schaffen möchte.

Die aktuelle Großbaustelle an der Straßenbahnendhaltestelle wurde ebenfalls angesteuert. Sie soll bis 24. Oktober fertiggestellt sein. Weitere Themen waren die Flüchtlingsunterbringung, die nicht mehr abwendbare Schließung der Rhein-Neckar-Halle samt Standortsuche für den Neubau einer Dreifeldsporthalle als Ersatz, der kostenintensive Betrieb des Gisela-Mierke-Bades, das unter Regie der Schwimmgemeinschaft Poseidon weitergeführt werden könnte, und die wichtige Nahversorgung der Bürger im Süden der Stadt, die nach den gescheiterten Neubauplänen von Edeka neu überlegt werden muss.

Dass in Zukunft viele wichtige Entscheidungen anstehen, wurde bei der Radtour deutlich. Dass in der Eppelheimer Kommunalpolitik einiges besser laufen könnte, verschwieg der CDU-Fraktionssprecher dabei mit Blick auf zurückliegende und anstehende Projekte nicht: Einen guten Konsens im Gemeinderat zu finden, sei derzeit mit den Grünen als „Verhinderungspartei“ nicht möglich, so Trudbert Orth wörtlich.