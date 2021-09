Rap-Star Farid Bang lässt sich in Eppelheim von Fans feiern

Eppelheim. Bei einem kurzen, spontanen Zwischenstopp in Eppelheim bei der Firma Shisha Nil ließ sich Gangsterrapper Farid Bang von seinen Fans feiern. Laut Aussage eines Mitarbeiters vor Ort waren rund 400 Besucher gekommen, um den Starrapper zu sehen. Im Rahmen seiner Tour besucht der Künstler immer wieder verschiedene Städte, Sponsoren und Partner. Gerne lässt er sich auch Geschenke mitbringen - so auch in Eppelheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Caprisun als Geschenk

In der Instagram-Story sind etwa drei junge Männer zu sehen, die ihm ein großes Paket Caprisun schenken. "Warum Caprisonne", fragt der Künstler. Die Antwort eines der drei Männern: "Weil das hier in Eppelheim geboren wurde, haben wir dir Caprisonne mitgebracht." Der Beschenkte freut sich: "Geil, ich nehm' die mit. Danke, Jungs!"