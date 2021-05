Razzia wegen Betäubungsmitteln läuft

Eppelheim. Ein Großeinsatz der Polizei läuft derzeit im Rhein-Neckar-Kreis. Seit den frühen Morgenstunden werden eine Lagerhalle in Neu-Edingen und ein Wohnhaus in Eppelheim durchsucht. Bestätigt wurde, dass mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Zuständigkeitesbereich des Polizeipräsidiums Mannheim vollstreckt werden. Dabei geht es um den Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weitere Angaben machte die Polizei auf Anfrage noch nicht. Die Durchsuchung soll bin in die Nachmittagsstunden andauern.

