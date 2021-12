Die ehrenamtlichen Mitglieder der Eppelheimer Flüchtlingshilfe Martin Gramm, Hildi Janz, Hildegard Lacroix, Gudrun Meybier, Doris Neuer-Schmittel, Wolfram Schmittel hatten nach der Abschiebung in einer Pressemitteilung geschrieben: „Am 17. November 2021 bestätigte uns das Regierungspräsidium (RP) den rechtzeitigen Eingang und dass das Attest an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) weitergeleitet worden sei, zur Prüfung, ob ein Abschiebehindernis vorliege. Das RP bot uns überdies an, eine Vertretungsvollmacht zu übersenden, damit es uns weitere Auskünfte erteilen dürfe. Sie wurde unverzüglich zugeschickt.“

Das Regierungspräsidium widerspricht diesen Ausführungen. Die „gemachten Angaben sind falsch“, heißt es dazu in einer E-Mail von Dienstag, 7. Dezember.

Und weiter: „Richtig ist, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe darum gebeten hat, eine Vertretungsvollmacht vorzulegen, damit personenbezogene Auskünfte erteilt werden können. Die Flüchtlingshilfe hat daraufhin lediglich eine Vertretungsvollmacht für das Härtefallverfahren vorgelegt.“ Dementsprechend hätten keine personenbezogenen Auskünfte an die Eppelheimer Flüchtlingshilfe erteilt werden können. „Dem Vertreter der Flüchtlingshilfe wurde lediglich bestätigt, dass das erwähnte Attest vorliegt und an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Prüfung, ob ein inlandsbezogenes Abschiebungshindernis vorliegt, weitergeleitet wurde.“ mgw/mon