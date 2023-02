Repair-Café in Eppelheim ist geöffnet

Eppelheim. Wer kaputte Gegenstände zu Hause hat, die nicht direkt in den Müll wandern sollen, hat am Samstag, 4. Februar, zwischen 14 und 17 Uhr die Chance, sein Glück beim Repair-Café im Eppelheimer Haus der Begegnung (Hauptstraße 82) zu versuchen. „Vielleicht gelingt es uns, das Teil zu reparieren, und Sie können es doch weiter benutzen. Bringen Sie es uns, wir versuchen, Ihrem Gerät neues Leben einzuhauchen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

Als Beispiele nennen die Veranstalter elektrische Zahnbürsten, Kaffeemühlen oder Staubsauger. Auch beim Austauschen von Akkus oder dem Reparieren von Kabeln wollen sie Hilfe anbieten – und das kostenlos, jeden ersten Samstag im Monat.

Fragen zur Technik

An diesem Samstag ist der Ansprechpartner für Fragen zu Laptop, Computer und Handy vor Ort. Dieser soll laut dem Organisationsteam Fragen zu technischen Problemen beantworten. Am Samstag, 4. März, sei auch eine Näh- und Wollexpertin wieder mit dabei, die Tipps zur Reparatur, Änderung und Herstellung von Kleidung geben könne. Interessierte sollen etwas Zeit einplanen, diese könne aber bei selbst gebackenen Kuchen und einer Tasse Tee oder Kaffee angenehm vertrieben werden.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bittet das Team des Repair-Cafés um vorherige Anmeldung bis zum Freitag, 3. Februar, 20 Uhr. Das ist bevorzugt per Mail an h_lechner@t-online.de oder hlacroix@t-online.de möglich. Die Anmeldung kann auch telefonisch bei Helmut Lechner (06221/1 39 99 08; 0152/26 25 26 74) oder Hildegard Lacroix (06221/76 67 14; 0170/5 83 61 15) erfolgen. Allerdings, so schreiben es die Veranstalter, werde niemand nach Hause geschickt, der sich nicht angemeldet hat.