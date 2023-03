Repair-Café wieder offen

Eppelheim. Das Repair-Café ist das nächste wieder am Samstag, 1. April, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung Eppelheim geöffnet. „Regelmäßig am ersten Samstag eines Monats treffen wir uns und wollen Ihnen dabei helfen, nicht mehr funktionierende Teile zu reparieren statt sie wegzuwerfen. Bringen Sie uns das Teil und wir versuchen, es kostenlos mit Ihnen zu reparieren. Wir sind kein Reparatur-Service“, lädt das Team dazu ein, seine Dienste in Anspruch zu nehmen.

Mit dabei ist ein Ansprechpartner für Fragen zu Laptop, Computer und Handy. Die Näh- und Woll-Expertin sei nur dann dabei, wenn es eine Anmeldung für sie gebt. Bei Interesse wird darum gebeten, etwas Zeit mitzubringen; diese könne bei selbst gebackenen Kuchen und einer Tasse Tee oder Kaffee angenehm verbracht werden.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 30. März, um 20 Uhr angeraten, wenn möglich per E-Mail, ansonsten auch gerne per Telefon bei Helmuth Lechner, h_lechner@t-online.de, Telefon 06221/1 39 99 08, mobil 0152/26 25 26 74, oder Hildegard Lacroix, hlacroix@t-online.de, Telefon 06221/76 67 14, mobil 0170/5 83 61 15. zg