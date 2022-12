Reparieren bei Kaffee und Kuchen in Eppelheim

Eppelheim. In der Klimakrise und bei der Unsicherheit in Bezug auf die Strom- und Heizkostenentwicklung möchte ein Team Ehrenamtlicher in Eppelheim helfen, über das Thema Wegwerfkonsum und Nachhaltigkeit nachzudenken. Daher initiiert es das Repair-Café, in dem Tüftler versuchen, defekte Geräte zu reparieren. Ob elektrische Zahnbürste, Kaffeemühle oder Staubsauger – vom defekten Kabel über den lockeren Kontakt wird hier alles gecheckt und gelötet.

Jeden ersten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr treffen sich die Repair-Café-Mitwirkenden – das nächste Mal wieder am 7. Januar im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82 in Eppelheim.

Übrigens: Das Reparaturangebot ist kostenlos. Einzig Zeit ist mitzubringen, die jedoch bei einer Tasse Kaffee oder Tee sowie selbst gebackenen Kuchen kurzweilig gestaltet werden kann. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, wird um vorherige Anmeldung bis zum Freitag vorher, 20 Uhr, gebeten, und zwar bei Helmuth Lechner, helmuth_lechner@web.de, Telefon 06221/ 1 39 99 08 oder 0152/26 25 26 74 und Hildegard Lacroix, hlacroix@t-online.de, Telefon 06221/76 67 14 oder 0170/5 83 61 15.

Beim nächsten Termin im Februar ist auch eine Näh- und Woll-Expertin dabei, die wertvolle Tipps geben kann bei der Reparatur, Änderung und sogar Herstellung von Kleidung. zg