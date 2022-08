Rock und Country statt Blasmusik beim Frühschoppen in Eppelheim

Eppelheim. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehrte der „Musikalische Frühschoppen“ des CDU-Stadtverbandes mit neuem Konzept zurück. Bei seiner 23. Auflage gab es auf dem schönen Wasserturmplatz statt der in den Jahren zuvor gewohnten Blasmusik nun erstmals Rock- und Country-Hits. Dafür sorgte die Band „Silverspoon“, die Stadtverbandsvorsitzender Volker Wiegand für den musikalisch-unterhaltsamen Teil des Frühschoppens engagieren konnte.

Seit rund zehn Jahren machen die beiden Eppelheimer Michael Kreutzfeldt (Gesang und Gitarre) und Joachim Burck (Gesang und Schlagzeug) zusammen Musik. Vor vier Jahren gesellte sich noch der frühere Leiter der Musikschule Leimen, Andreas von Hoff, mit seinem elektronischen Kontrabass hinzu. Die Musiker sind in der Stadt schon öfter bei Vereinsfesten aufgetreten oder bei der Eppelheimer Kerwe in Festzelten zu hören gewesen. Am liebsten unterhalten die musikalischen Herren ihre Zuhörerschaft mit Musik aus der Zeit der 1960er, 1970er und 1980er Jahre. Die mitgebrachten Hits wie „Sweet Home Alabama“ oder „Mighty Quinn“ hatten echten Ohrwurmcharakter. Das Zuhören machte Spaß und man konnte sich im Gegensatz zu den lauteren Tönen der in den Jahren zuvor engagierten Blasmusikkapellen an den Tischen auch noch gut unterhalten.

Neu war auch das Bewirtungskonzept des CDU-Frühschoppens. „Wir wollen die örtliche Gastronomie unterstützen, die unter den Lockdowns und den Einschränkungen in der Zeit der Corona-Pandemie doch sehr zu leiden hatte“, merkte der Stadtverbandsvorsitzende Wiegand an. Die Bewirtung der traditionellen Sommerveranstaltung der CDU Eppelheim übernahmen die beiden Gastronomiebetriebe am Wasserturmplatz: Das Café „Bella Crema“ und die Pizzeria „La Torre“ mit ihrem Speisenangebot und Servicepersonal.

Auswahl für die Gäste

Die Gäste konnten aus Frühstücksvariationen, Pizza-, Salat- und Nudelgerichten und den Angeboten aus der Eiskarte auswählen, worauf sie gerade Lust hatten. Die Zusammenarbeit mit den beiden Gastronomiebetrieben erleichterte dem Stadtverbandsvorsitzenden die Festplanung ungemein. Denn dadurch brauchte Wiegand weder innerhalb der CDU-Fraktion noch in der Vorstandschaft helfende Hände zur Umsetzung des traditionellen Frühschoppens zu suchen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Zuspruch. Es sind fast immer alle Tische besetzt“, meinte er.

Das schöne Ambiente des Wasserturmplatzes als idealen und zentralen Treffpunkt für die Bevölkerung lobte Landtagsabgeordneter Andreas Sturm, der sehr gerne dem Fest beiwohnte. Der Christdemokrat verzichtete auf politische Grundsatzdebatten oder Statements zur politischen Lage in Land, Bund und der Welt. Dafür sei ihm das Fest und das sommerliche Freiluftambiente laut eigener Aussage nicht geeignet erschienen.

Er setzte viel lieber auf das persönliche Gespräch und kam zusammen mit dem Stadtverbandsvorsitzenden von Tisch zu Tisch, um mit den Gästen in Kontakt zu kommen und im direkten Austausch entstehende politische Fragen zu beantworten. Auch Mitglieder der Eppel- heimer CDU-Fraktion waren anwesend und konnten bei aufkommenden Rückfragen zur örtlichen Politik Auskunft geben.