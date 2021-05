Rote Sonnenblumen als nützlicher Blickfang

Eppelheim. „Eppelheim blüht auf!“ Unter diesem Motto verteilte die SPD in den vergangenen Jahren kostenlos Sonnenblumensamen. Die Aktion stieß stets auf große Begeisterung bei der Bevölkerung, sodass sich die Sozialdemokraten auch in diesem Jahr dazu entschieden haben, die Sonnenblumen-Aktion weiterzuführen. „Unser Ziel ist es, Eppelheim aufblühen zu lassen und dadurch Mensch und Tier mehr Natur zu geben“, erklärte das Vorstandsteam.

Blühende Sonnenblumen sehen nicht nur schön aus und wecken Sommergefühle, sondern sind für Vögel und Insekten eine gute Nahrungsquelle und daher wichtig für das Ökosystem. Insekten umschwirren die nektarhaltigen Blüten und für Vögel sind die Samen im Herbst nahrhafte Kost.

Sie verbessern den Boden

Sonnenblumen dienen auch als Bodenverbesserer und ziehen Schadstoffe aus der Erde. Die Pflanze nimmt durch die Wurzeln die Schadstoffe auf und lockert gleichzeitig mit ihrem tiefen Wurzelwerk den Boden.

Werden die Wurzeln nach der Ernte nicht ausgerissen, zersetzen sie sich und versorgen die Erde mit zusätzlichen Nährstoffen. Es gibt also viele gute Gründe, sich an der SPD-Sonnenblumenaktion zu beteiligen und einen Beitrag für ein blühendes Eppelheim zu leisten. Wer sich – solange der Vorrat reicht – Sonnenblumensamen sichern möchte, kann entweder ein SPD-Vorstandsmitglied kontaktieren, das Kontaktformular auf der SPD-Homepage (www.spd-eppelheim. de) nutzen oder eine E-Mail mit Angabe der eigenen Adresse an den SPD-Vorsitzenden unter: juergen. geschwill@spd-eppelheim.de senden. Die Sonnenblumentütchen werden dann in den Briefkasten des jeweiligen Bestellers eingeworfen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich Samentütchen vor Ort abzuholen.

„Hier sind wir sehr dankbar, dass sich in der Hauptstraße das Reformhaus Johannes Budjan bereiterklärt hat, unsere Sonnenblumentütchen auszulegen“, freut sich Jürgen Geschwill und fügt an: „Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage sehen wir vorerst von einer Verteilung mit einem eigenen Stand auf dem Wochenmarkt ab.“

Die Chance auf einen Gutschein

Wer bei der Aktion „Eppelheim blüht auf!“ mitmacht, kann auch etwas gewinnen. Einfach im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse die Sonnenblumensamen bis zum Frühsommer aussäen und von den rotblühenden Sonnenblumen ein Foto einschicken. Dann hat man die Chance, einen Gutschein eines Eppelheimer Restaurants oder Geschäfts zu gewinnen.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sendet bis 16. September ein Foto einer rotblühenden Sonnenblume per E-Mail an: juergen. geschwill@spd-eppeheim.de. Wer dazu keine technische Möglichkeit hat, kontaktiert einfach den Vorstand der SPD.

