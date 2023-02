Rückschnitte in Eppelheims Biotopen schützen gefährdete Arten

Eppelheim. Derzeit finden in Eppelheims Feldern, besonders in den Biotopen Zwirn und Feldkreuz, Rückschnitte zur Biotoppflege statt. Durchgeführt wird diese Maßnahme durch den Landschaftspflegebetrieb Hans Rinklef. Sie ist mit den dort ansässigen Landwirten im Vorfeld abgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um die Vielfalt der Kulturlandschaft und gefährdete Arten zu schützen, um seltene Lebensräume zu erhalten und auch neue zu schaffen, ist eine regelmäßige Pflege der Biotope notwendig. Im Speziellen muss in Eppelheims Biotopen die Brombeere gerodet werden, da diese sich stark ausgebreitet hat. So wird eine Verbuschung der Biotope und der Erhalt der Freiflächen gewährleistet. Auch um keine Konflikte mit dem landwirtschaftlichen Verkehr zu erzeugen und das Befahren der an die Biotope angrenzenden Felder zu gewährleisten, ist es nötig, Bewuchs an den Grundstücksgrenzen und an Feldwegen zurückzuschneiden.