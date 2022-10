Sabine Tink ist neu im Eppelheimer Gemeinderat

Bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates Eppelheim am kommenden Montag, 10. Oktober, sitzt ein neues Gesicht am Ratstisch: Sabine Tink. Durch den plötzlichen Tod von SPD-Stadtrat Alexander Pfisterer im Juli (wir berichteten) und den Absagen von Michael Treiber und Siegfried Köhler, die aus unterschiedlichen Gründen ein Nachrücken in den Gemeinderat ablehnten, bekam die Beamtin als nächste

