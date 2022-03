SAP-Sinfonieorchester gibt Benefizkonzert

Eppelheim. „Sie wissen nicht, wie sehr ich mich freue, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir brauchen im Moment mehr denn je dieses Licht im Dunkeln“, begrüßte Bürgermeisterin Patricia Rebmann die Musiker des SAP-Sinfonieorchesters mit Dirigent Timo Jouko Herrmann sowie Geschäftsführer Christian Stumpf in der Rudolf-Wild-Halle zum Benefizkonzert „Zusammenklang. Miteinander – Füreinander“. Der Reinerlös kommt dem Projekt „Inklusives Wohnen mittendrin“ zugute.

„Musik verbindet – dieser Satz gilt bei Ihnen in mehrfacher Hinsicht“, wandte sich Rebmann an das Orchester. „Zum einen verbinden Sie Menschen über alle Grenzen hinaus im Klangerlebnis. Das ist in diesen Zeiten von großem Wert. Zum anderen spielen Sie für den guten Zweck: In Eppelheim kommt der Reinerlös unserem inklusiven Wohnprojekt zugute.“ Sie dankte dem Gemeinderat, der die kostenlose Überlassung der Halle möglich gemacht hatte – nicht zuletzt durch Ingo Franz.

Der Krieg in der Ukraine war auch bei dieser Veranstaltung präsent. Als Symbol der Solidarität hatte das Orchester die Hymne des Landes einstudiert und die ukrainische Flagge war auf der Bühne angebracht. zg

