Schauspiel, Kabarett und Chormusik

Eppelheim. Die Kultur ist zurück in Eppelheim. Nach fast einem Jahr Corona-Zwangspause kehrt wieder Leben ein in die Rudolf-Wild-Halle. Sechs Komödien, einmal Kindertheater, vier Kabarettprogramme und vier Konzerte – das Programm präsentiert sich gewohnt vielfältig und abwechslungsreich. „Wir freuen uns, dass wir wieder ein Programm anbieten können, auch wenn es für das Publikum noch keine Normalität bedeutet“, meint Bürgermeisterin Patricia Rebmann. „Die Vorfreude ist groß. Und es macht uns Spaß, ein Paket schnüren zu dürfen“, bekräftigt Kultur-Teamleiter Christoph Horsch.

Mit insgesamt 15 Angeboten habe man ein breites Spektrum abdecken können. Auch die Künstler wollten endlich wieder loslegen, so Svenja Anwand, die für das Programm in der neuen Spielzeit zuständig ist. Nachdem der vergangene Veranstaltungsreigen nahezu komplett der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, gilt es für diese Saison noch einige Regeln zu beachten. Schon bei den wenigen Veranstaltungen, die seit März vergangenen Jahres haben stattfinden können, hatte sich die „Verpflegungstasche to go“ bewährt. Das Angebot gibt es deshalb wieder. Es kostet etwa 10 Euro, im Preis enthalten sind Snacks wie Gummibärchen und Salzstangen sowie zwei Getränke, die die Gäste frei wählen können. Gepackt werden die Beutel von Vereinen, die wie gehabt vom Erlös aus dem Verkauf profitieren.

Das Ohnsorg-Theater und Heidi Mahler sind im April mit dem Lustspiel „Tatsch im Treppenhaus“ in Eppelheim zu Gast. © Kollenrott

Statt eines Programmhefts hat das Kulturteam eine Broschüre mit allen Veranstaltungen in der Rudolf-Wild-Halle erstellt. Um flexibler auf das Corona-Geschehen reagieren und bei Bedarf schnelle Anpassungen vornehmen zu können, wird in dieser Spielzeit auch noch kein Abonnement angeboten. Die Halle wird immer 90 Minuten vor der jeweiligen Veranstaltung geöffnet, es gilt die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet. Gültig ist ein maximal 24 Stunden alter Schnelltest beziehungsweise ein PCR-Test. Ein wichtiger Hinweis: Vor der Rudolf-Wild-Halle ist keine Teststation eingerichtet. Darüber hinaus müssen sich die Besucher registrieren lassen, vorzugsweise mit einer App zur Kontaktnachverfolgung. Wer kein Smartphone hat, muss ein Kontaktformular ausfüllen. Der Zugang erfolgt außerhalb der Rudolf-Wild-Halle in eigens aufgestellten Pavillons.

Den Auftakt macht die romantische Komödie „Der muss es sein!“ von James Shermann am Dienstag, 12. Oktober, um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Auf der Bühne der Rudolf-Wild-Halle stehen dann unter anderem Julika Wagner, Rhon Diels, Gerda Steiner, Michael Vogtmann und Christopher Neris vom Ensemble der Theatergastspiele Fürth. Für diese Veranstaltung kommen 298 Tickets in den Verkauf. Der Kartenvorverkauf läuft. Tickets in der Kategorie I kosten 23 Euro (ermäßigt 21 Euro), in der Kategorie II 19 Euro (ermäßigt 18 Euro).

Vom musikalischen Kabarett über Thriller-Komödie bis zum Lustspiel, von Irish Folk bis zum Neujahrskonzert haben Svenja Anwand und Patrick Röschmann vom Theaterteam ein facettenreiches Bühnenprogramm zusammengestellt, das sich wirklich sehen lassen kann.

„Hurtig im Abgang“

Lange musste er schweigen, jetzt singt er wieder: Am Samstag, 13. November, 20 Uhr, gastiert der Heidelberger HardChor im Kultursaal. Die letzte Gelegenheit, das Duo „Spitz & Stumpf“ mit seinem Abschiedsprogramm „Hurtig im Abgang“ zu erleben, gibt es am Donnerstag, 2. Dezember, um 20 Uhr. Zwei Wochen später parodiert Andreas Neumann den unvergessenen Komiker und Humoristen Heinz Erhardt. „Grüß mir mein Wien“ heißt es beim Neujahrskonzert mit dem Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz am Samstag, 15. Januar 2022, um 19.30 Uhr.

Im März lockt die Komödie „Celine“ mit Christine Neubauer und Christine Urspruch und im April ist das Ohnsorg-Theater Hamburg und Heidi Mahler mit dem Lustspiel „Tratsch im Treppenhaus“ zu Gast. Den Abschluss der Spielzeit bringt die Hemshofschachtel Ludwigshafen mit der Komödie „Liebe, Frust und Schwiegermütter“ am 22. Mai auf die Bühne.

Der Vorverkauf startet für alle Veranstaltungen jeweils zwei Wochen im Voraus bequem übers Internet www.reservix.de, telefonisch unter der Nummer 06221/79 44 02 oder im Foyer der Rudolf-Wild-Halle, (barrierefrei) ausschließlich mittwochs von 15 bis 17 Uhr.

