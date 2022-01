Eppelheim. Das Bedauern in der evangelischen Kirchengemeinde war groß: Nach fast elf Jahren wechselte Pfarrer Detlev Schilling nach Weinheim. Neue Herausforderungen führten den gebürtigen Leverkusener und seine Familie in die dortige „Evangelische Kirchengemeinde in der Weststadt“.

„Ich habe mich in Eppelheim und in meiner evangelischen Kirchengemeinde sehr wohl gefühlt. Leicht fällt mir der Wechsel, weil ich meine Eppelheimer Kirchengemeinde in guten Händen weiß“, sagte er zum Abschied. caz