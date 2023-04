Schlägerei mit 20 Beteiligten vor Eppelheimer Café

Eppelheim. Vor einem Café in der Eppelheimer Hauptstraße sind am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mehrere Personen in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Hierbei sollen etwa 20 Beteiligte aufeinander eingeschlagen haben und vor dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten geflüchtet sein, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Mit Unterstützung der Polizeihundestaffel konnten die Beamten jedoch noch einen 28-Jährigen und einen 23-Jährigen vor Ort festnehmen. Beide waren dabei sich zu prügeln, als die Polizei eintraf. Die Beamten trennten die Männer - alle übrigen Beteiligten hatten da schon das Weite gesucht.

Bei der Auseinandersetzung wurden diverse Stühle sowie ein Sonnenschirm des Cafés beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die beiden Festgenommenen waren stark alkoholisiert. Ein Test ergab ein Ergebnis von jeweils über zwei Promille.

Die beiden Männer zogen sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.