Schmierereien an den Hallen

Eppelheim. Im Zeitraum zwischen Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr und Montag, 20. Februar, gegen 7.30 Uhr wurden mehrere Sporthallen des Schulzentrums Eppelheim durch Unbekannte mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Polizeiposten Eppelheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06221/76 63 77 zu melden. Zu Farbschmierereien kam es am Montag gegen 11.30 Uhr in Heidelberg-Emmertsgrund. Hier wurde durch einen unbekannten Täter oder eine unbekannte Täterin ein Stromverteilerkasten und eine Gebäudewand an der Haltestelle mit schwarzer Farbe beschmiert. Hier bittet die Polizei darum, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/3 41 80 zu melden. zg

