Schnelltestzentrum bei Eppelheimer dm-Drogeriemarkt

Eppelheim. Der dm-Drogeriemarkt eröffnet am Montag, 31. Mai, in der Seestraße 71/2 ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum. Bürgermeisterin Patricia Rebmann wird um 11.30 Uhr zur Eröffnung erwartet, teilt der Drogeriemarkt mit. An den Eröffnungstagen sind Termine ab 12 Uhr verfügbar. Danach haben die Testzentren von Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.

So funktioniert es: Für einen Schnelltest buchen Bürger unter dm.de/corona-schnelltest-zentren oder per „Mein dm-App“ einen Termin am gewünschten Standort. Geschulte Mitarbeiter führen den kostenlosen Test durch, das Ergebnis kommt nach 15 Minuten per E-Mail.

Gemeinsam mit der Landesregierung hat dm Anfang März das Vorhaben gestartet, den Bürgern in Corona-Schnelltestzentren bei dm-Märkten kostenfreie Antigen-Schnelltests anzubieten.

Damit unterstützt dm die Bundesregierung und die Länder bei der Bewältigung der Pandemie, dass die Menschen in ihrem Alltag wieder ein Stück Normalität erleben können, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

