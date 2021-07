Schöne Seiten für die Sommerferien

An die Bücher – fertig – los! Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien erfolgte der Startschuss für die Kampagne „Heiß auf Lesen“, damit in der Ferien- und Urlaubszeit bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen keine Langeweile aufkommt. Die Stadtbibliothek nimmt erstmalig an der von der Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Karlsruhe geförderten, landesweiten

...