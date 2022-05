Ein flächendeckendes Tempo 30 soll auch in Eppelheim die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, den Lärm reduzieren, die Luftqualität verbessern und die Aufenthaltsqualität erhöhen. In der Kirchheimer Straße und im Bereich Am Sportplatz beispielsweise gilt die Temporegelung bereits.

