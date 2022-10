Schuberts Kantate in der Pauluskirche

Eppelheim. Zum 225. Geburtstag von Franz Schubert (1797 – 1828) werden einige seiner Werke, darunter eine Kantate für Solo-Sopran, Chor und Klavier, in der Pauluskirche in Eppelheim aufgeführt.

In diesen geistlichen Werken beschäftigt sich Schubert mit diversen Aspekten der Beziehung zwischen Natur und Mensch. Im Mittelpunkt steht die Kantate „Mirjams Siegesgesang“, worin Mirjam, die Schwester von Moses und Aaron, impulsiv vom Sieg bei der Flucht des hebräischen Volkes aus Ägypten singt.

Das nur selten aufgeführte Werk entstand im Todesjahr des Komponisten und es beeindruckt durch eine bei Schubert eher selten anzutreffende musikalische Dramatik. Ein emotionaler Ausdruck des Dankes für den Sieg über das Böse, aber auch Rechtfertigung des Besungenen.

Bei dem Konzert am Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr, in der Pauluskirche in Eppelheim treten Janina Staub (Sopran), die Chöre „provicanto“ und der Singkreis Eppelheim sowie Tatjana Kontorovich (Klavier) auf. Die Leitung obliegt Otmar Wiedenmann-Montgomery. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. zg