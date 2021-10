Schüler bauen Freifläche samt Steinskulptur

Eppelheim. Die am Maximilian-Kolbe-Weg gelegene Böschung zwischen den beiden Schulgebäuden der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule (FESCH) war bis vor wenigen Wochen noch verwildert, unwegsam und wahrlich kein Blickfang für ein zur Schule gehörendes Gelände.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt ist das anders: An der Stelle wurde im Rahmen der „Kooperativen Berufsorientierung“ ein neues Bauprojekt gestartet. Schüler der siebten, achten und neunten Klassen haben in Zusammenarbeit mit dem Team der Werkstattschule Heidelberg eine multifunktionale Freifläche angelegt. „Mit der FESCH-Arena haben unsere Schüler ein besonderes Bauwerk geschaffen, das gleich mehrere Zwecke erfüllt“, hob Marc Böhmann, Fachleiter an der FESCH für die Berufsorientierung, bei dessen Einweihung hervor.

Für Aufführungen und Feste

Ein Findling mit der Aufschrift FESCH Arena weist den Weg. Eine robuste Treppe samt Handlauf führt hinab zur Bühne und den Tribünenplätzen. Die in zwei Bauphasen erbaute Arena, die von der Schule als „Grünes Klassenzimmer“, für Theateraufführungen, Klassenfeste oder von den Schülern als neuer Treffpunkt zum Plaudern und Chillen genutzt werden kann, steht auch der Bevölkerung zur Nutzung zur Verfügung, betonte Projektkoordinator Böhmann. Nach Ideensammlung und Planung haben 15 Schüler der siebten Klassen in der ersten Bauphase das verwilderte Gelände in Absprache mit dem Bauamt der Stadt vorbereitet, mit dem Team der Werkstattschule die Bühne gebaut und den Treppenabgang angelegt. In der zweiten Bauphase waren Schüler der Klassenstufen acht und neun am Werk und haben Sitztribünen, Treppengeländer, Zugangsweg und Steinskulptur geschaffen. Für das optisch ansprechende Bauwerk wurden die Baustoffe Holz, Stein und Beton verwendet.

Bei der Einweihung der FESCH-Arena gab es Lob von allen Seiten für die Schülerleistung. „Ihr könnt richtig stolz auf das sein, was ihr hier erschaffen habt“, hob Bürgermeisterin Patricia Rebmann hervor. Erfahrungen, die man bei solchen Projekten sammle, seien wichtig für das spätere Leben, wusste sie. Rektorin Verena Wittemer zeigte sich hochbeeindruckt vom neuen Fachwissen der Schüler und deren professionellem Umgang mit Werkzeugen. „Ihr habt sehr engagiert und in völliger Harmonie ein Bauwerk für die Schule und für die Gemeinschaft geschaffen“, lobte sie. Jetzt gelte es für die Schule, das neue Areal mit Leben zu füllen. „Ihr habt etwas Großartiges erschaffen und ein Stück Eppelheim gebaut“, zeigte sich SPD-Landtagsabgeordneter und Landtagsvizepräsident Daniel Born beeindruckt. „Ihr habt einen tollen Ort geschaffen für euch und nachfolgende Schülergenerationen und seid damit auch Vorbild für andere Schüler und Schulen“, stellte CDU-Landtagsabgeordneter Andreas Sturm heraus. Steffen Bahndorf von der Heidelberger Volksbank und Julian Weth von der Notebook-Galerie lobten die FESCH-Arena als neuen Ort der Gemeinschaft.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Projekt finanziell unterstützt

Seit fünf Jahren ist das Bauprojekt „Kooperative Berufsorientierung“ fester Bestandteil an der Schule. „Die erfolgreichen Projekte geben unseren Schülern wertvolle Impulse für die Berufsorientierung“, wusste Böhmann.

Sein Dank galt den engagierten Schülern, dem Team der Werkstattschule sowie allen Unterstützern, die das diesjährige Großprojekt erst möglich gemacht haben. Die Ausgaben für Personal- und Materialkosten konnten dank der finanziellen Unterstützung durch den Europäischen Sozialfonds, dem Land Baden-Württemberg, der Agentur für Arbeit sowie durch Schule, Förderverein, Stadt, Heidelberger Volksbank und der Notebook-Galerie ge-stemmt werden. sge