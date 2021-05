Schüler erfahren mehr über das Zwei-Quellen-Prinzip

Eppelheim. Unmittelbar vor der Woche der Meinungsfreiheit und dem Welttag der Pressefreiheit kritisierte die Aktion „Alles dicht machen“ die Corona-Maßnahmen der Regierung und die Berichterstattung der Medien zur Corona-Pandemie. Die Aktion sorgte für mächtig Wirbel und löste weitere Diskussionen über Debattenkultur und Meinungsfreiheit in Deutschland aus (wir berichteten). Aktuellen Anlass gab es damit genug, das Thema „Journalismus und Meinungsfreiheit“ auf die Tagesordnung des Deutschunterrichts im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) in Eppelheim zu stellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

So beschäftigten sich die achten Klassen vor allem damit, Unterschiede zwischen Nachrichten und Meinungen zu erkennen. In der Oberstufe wurden mehrere Zeitungsartikel zur Presse- und Meinungsfreiheit besprochen und das Thema „Influencer im Netz“ innerhalb der Unterrichtseinheit „Texterörterung“ im Leistungskurs aufgegriffen.

Eine Diskussion im Basiskurs von Deutsch- und Gemeinschaftskundelehrer Andreas Steckbauer zeigte, dass bei der Bewertung der Videos von Jan Josef Liefers und anderen Schauspielern die Meinungen der Schüler durchaus auseinandergingen.

Dass auch Gerichtskorrespondenten zurzeit einen noch zeitaufwendigeren Beruf haben, zeigte das Gespräch, das die Klassen 9 a und 9 c über das Videokonferenz-Tool Big Blue Button im Deutschunterricht mit der Journalistin Sarah Maria Brech führten. Seit Oktober arbeitet sie bei der französischen Nachrichtenagentur AFP und berichtet vornehmlich aus dem Bundesverfassungsgericht, dem Bundesgerichtshof und dem Europäischen Parlament. Davor war sie viele Jahre bei der Tageszeitung „Die Welt“ in Berlin als Redakteurin im Wissenschaftsressort tätig. In den 45 Minuten erzählte sie den Schülern über die Anfänge ihrer Arbeit bei der Schülerzeitung ihres Gymnasiums in Trier, ihr Studium in Belgien und die sich anschließende Ausbildung an der Axel-Springer-Schule in Berlin sowie über ihre Erfahrungen beim „Hamburger Abendblatt“ und die Arbeit bei der „Welt“. Bei all diesen Erzählungen wurde den Schülern deutlich, wie wichtig eine umfassende Recherche und das Zwei-Quellen-Prinzip zum Verfassen seriöser Nachrichten sind. zg

