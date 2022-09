Schulstart am Gymnasium

Eppelheim. Die Aufnahmefeier für die Fünftklässler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums findet am Mittwoch, 14. September, gestaffelt in der Aula des Schulhauses statt. Die Klasse 5d wird ab 9 Uhr begrüßt, die 5c ab 11 Uhr, die 5b ab 14 Uhr und schließlich die 5a ab 16 Uhr. Die Schule bittet in ihrer Einladung darum, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und auf das Mitführen von Ranzen oder Schulsachen zur Feier zu verzichten.

Am Donnerstag und Freitag danach wird für die Fünftklässler von 8 bis 13 Uhr Unterricht gegeben, heißt es weiter. Ab Montag, 19. September, wird der Unterricht dann gemäß Stundenplan stattfinden.

Klassen sechs bis zehn

Die Klassen sechs bis zehn werden am Montag, 12. September, ab 7.45 Uhr ihren ersten Unterricht haben. In der ersten und zweiten Unterrichtsstunde werden Klassenlehrerstunden stattfinden. Das Klassenzimmer wird durch einen Aushang im Foyer angegeben sein.

Die Kursstufen eins und zwei treffen sich am Montag, 12. September, von 8.15 bis 9.15 Uhr in der Aula. Von der dritten bis elften Stunde ist Unterricht nach Stundenplan. zg