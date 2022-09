Schulstart für Fünftklässler am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim

Eppelheim. Die Aufnahmefeier für die Fünftklässler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums findet am heutigen Mittwoch, 14. September, gestaffelt in der Aula des Schulhauses statt. Die Klasse 5d wird ab 9 Uhr begrüßt, die 5c ab 11 Uhr, die 5b ab 14 Uhr und schließlich die 5a ab 16 Uhr. Die Schule bittet in ihrer Einladung darum, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und auf das Mitführen von Ranzen oder Schulsachen zur Feier zu verzichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag und Freitag danach wird für die Fünftklässler von 8 bis 13 Uhr Unterricht gegeben, heißt es weiter. Ab Montag, 19. September, wird der Unterricht dann gemäß Stundenplan stattfinden.