Segensschirme zum ersten Schultag

Eppelheim. Bald ist es so weit: Der erste Schultag ist da. Vieles gibt es dann für die Mädchen und Jungen in der Schule zu entdecken und zu erforschen, zu lernen und zu erleben. In allem, was dabei neu und aufregend ist, können wir darauf vertrauen: Gottes Segen liegt auf diesem neuen Lebensabschnitt der Kinder, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der evangelischen und katholischen Kirche.

Am ersten Schultag laden die katholische und evangelische Kirche alle Erstklässler und ihre Familien ein, sich Gottes Segen ganz persönlich zusprechen zu lassen. Unter dem Motto „Unter Gottes Schirm“ sind am Samstag, 18. September, bunte Segensschirme von 8.30 bis 10 Uhr vor der Christkönigskirche.

Von 11 Uhr bis 12.30 Uhr sind die Segensschirme dann vor der Pauluskirche zu finden. Dort werden die Schulanfänger und ihre Familie für den Start in das erste Schuljahr gesegnet. zg