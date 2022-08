Service ist eingeschränkt

Eppelheim. Die Stadtverwaltung Eppelheim hat während der Sommerferien von Montag, 8. August, bis einschließlich Freitag, 9. September, geänderte Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr: Das Rathaus ist in diesem Zeitraum montags bis freitags nur vormittags von 8.30 bis 12 Uhr für die Bürger der Stadt geöffnet.

„Nachmittags ist das Rathaus grundsätzlich geschlossen, jedoch besteht nach wie vor die Möglichkeit der Terminvereinbarung mit den Sachbearbeitern“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. „Selbstverständlich sind die einzelnen Abteilungen wie gewohnt telefonisch erreichbar.“ Diese einheitlich durchgängige Regelung solle gleichermaßen den Bedürfnissen der Bevölkerung sowie der Mitarbeiterinnen der Stadt Eppelheim in der heißen Sommerzeit gerecht werden, betonen die Verantwortlichen in der Ankündigung. zg