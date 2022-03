Sie bereiste die halbe Welt

Eppelheim. Die Türklingel und das Telefon standen nicht still – denn am 14. März feierte Elisabeth Streng, geborene Bertscher, ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin, die sich in Eppelheim bei der „Flinken Nadel“ als auch beim Bürgerkontaktbüro über viele Jahre engagiert hat, ist bekannt und darf auf ein bewegtes Leben zurückblicken.

Sie kam am 14. März 1932 in Köln zur Welt. Dort hat sie als Kind hautnah den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Den Bunker, in den sie oft flüchten musste, gibt es heute noch. 1943 zog die Familie aufgrund einer beruflichen Versetzung ihres Vaters, der für den deutschen Fußballbund tätig und auch als Schiedsrichter international gefragt war, nach Würzburg. Als die Stadt 1945 ausgebombt wurde, ging es wieder zurück nach Köln. Dort machte die Jubilarin am Ursulinen-Gymnasium ihr Abitur.

Elisabeth Streng war viele Jahre bei der „Flinken Nadel“ und dem Bürgerkontaktbüro aktiv. Nun ist sie 90 Jahre alt. © Geschwill

Im Fernsprechamt der Post fand sie eine Anstellung und vermittelte als „Fräulein vom Amt“ die eingehenden Gespräche noch per Hand. In ihrer Heimatstadt lernte sie ihren späteren Mann Helmut Streng kennen. Im Dezember 1951 wurde standesamtlich und im Sommer 1952 kirchlich geheiratet. Das junge Paar bekam einen Sohn, der aufgrund seiner Schwerstbehinderung rund um die Uhr Pflege brauchte. Elisabeth Streng gab ihre berufliche Tätigkeit auf und kümmerte sich liebevoll um ihn. Er wurde nur 26 Jahre alt.

Nach Eppelheim kam die Familie 1968 und wurde schnell heimisch. Die Jubilarin entdeckte hier das Ehrenamt für sich, engagierte sich 30 Jahre lang beim Handarbeitskreis „Flinke Nadel“ der katholischen Pfarrei, wurde Mitglied beim Obst- und Gartenbauverein, nahm gerne an den Vereinsausflügen teil und gehörte zusammen mit ihrem Mann im Juni 2000 zu den Gründungsmitgliedern des Bürgerkontaktbüros. Viele Jahre hat sie den Spieletreff und das Gedächtnistraining geleitet und beim Kultur-Café mitgeholfen. Bis 2019 war sie in der Vorstandschaft aktiv.

Das Reisen gehört zu den liebsten Hobbies der Jubilarin, die schon die halbe Welt bereist hat. „Außer in Lateinamerika und Australien war ich schon überall.“ Gern erinnert sie sich an ihre Aufenthalte in Neuseeland, Russland und Singapur, an das halbe Dutzend USA-Rundreisen, die Fahrt auf der legendären „Route 66“ und die Shows in Las Vegas mit den Magiern Siegfried & Roy. 2010 musste die Jubilarin mit dem Tod ihres Mannes einen weiteren Schicksalsschlag verkraften. Seitdem meistert sie ihr Leben allein. Ihr Lebensmut und ihre Lebensfreude halfen Streng stets über traurige Zeiten und schwere Krankheiten hinweg. „Ich habe Spaß am Leben und als Kämpfernatur einen eisernen Willen, gesund zu werden“, erklärt sie. Dass sie ihren 90. Geburtstag erleben darf, ist für sie das größte Geschenk. sge