Sie üben den perfekten Torschuss

Eppelheim. Noch drei Minuten waren zu spielen: Emma passte steil auf Leni und die Stürmerin ließ mit ihrem Schuss ins lange Eck der Torhüterin keine Abwehrchance. Das Team mit den rosa Leibchen lag zu diesem Zeitpunkt dank Lenis Tor mit 4:2 vorne, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch auf dem Kleinspielfeld direkt nebenan bei den etwas jüngeren Mädchen, stand ein zweites Match auf Messers Schneide. Marlene hatte gerade ihr Team in Führung geschossen.

Es war viel los auf dem ASV-Sportplatz. Wieder hatte der Verein zum Ferienprogrammpunkt „Mädchenfußball“ eingeladen. Über zwei Dutzend Mädchen im Alter zwischen sechs und 16 Jahren waren der Einladung auf das Vereinsgelände gefolgt; eine Tatsache, die Organisatorin Frieda Reif als langjährige Mädchentrainerin sehr freute: „Unser Konzept, mit dieser Ferienprogramm-Veranstaltung ausschließlich Mädchen anzusprechen, hat sich bewährt. Mädchen haben andere Bedürfnisse als Jungen, was Fußball angeht. Und sie brauchen die Wertschätzung von anderen Mädchen, wenn sie sich an eine neue Sportart heranwagen.“

Die meisten Mädchen, die im ASV-Sportpark dribbelten, passten und schossen, spielten bislang nur in ihrer Freizeit, zum Beispiel auf dem Pausenhof in der Schule oder auf der Straße. Einige gehören allerdings auch schon zu den ASV-Mädchen-Fußballteams. Zweieinhalb Stunden bei bestem Sommerwetter vergingen für die Teilnehmerinnen und ihre Betreuer wie im Flug: In zwei großen Altersgruppen lernten die Mädchen unter der Anleitung der Trainerinnen Frieda Reif, Emely Schmitz und Leia Lehmann sowie bei Marc Böhmann zuerst die Grundtechniken des Passens. Danach folgten Dribbel- und Torschuss-Übungen, bevor im Hauptteil des Vormittags ein Spiel auf dem Programm stand, bei dem geschossen und gejubelt wurde wie bei den erwachsenen Fußballerinnen.

Die Trainerinnen verrieten den jungen Fußballerinnen wertvolle Tricks im Umgang mit dem Ball. Leia Lehmann betont: „Wir möchten vor allem den Mädchen einen schönen sportlichen Ferientag bescheren. Natürlich freuen wir uns auch, wenn einige Mädchen durch dieses Ferienprogramm-Angebot Lust bekommen, sich unseren Mädchenteams anzuschließen.“ Das Training beim ASV Eppelheim findet aktuell mittwochs und freitags von 17.30 bis 19 Uhr statt.

Zwischen den Übungseinheiten standen Obst, kleine Snacks und gesunde Getränke für die Mädchen bereit. Am Ende gab es für jede Fußballerin eine Urkunde. zg