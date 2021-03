Eppelheim. Ostern 2020 fiel in den ersten Lockdown und das Feiern von Gottesdiensten war untersagt. Für dieses Jahr hat die evangelische Gemeinde Eppelheim Corona-konforme Angebote geplant. Für einige wenige ist dabei eine Anmeldung erforderlich.

Für alle Gottesdienste gilt: Rechtzeitig kommen, damit die Kontaktdaten in Ruhe notiert werden können. Demnächst ist das übrigens in der Pauluskirche auch mit der App „Isch waa do!“ möglich. In dem Gotteshaus selbst gelten die aktuellen Hygienebestimmungen, eine medizinische Maske ist zu tragen.

Sonntag 28. März, 10 Uhr: Gottesdienst zum Palmsonntag.

Dienstag 30. März, 7 Uhr: Morgenimpuls zur Passion.

Mittwoch 31. März, 19 Uhr: Musikalische Bandandacht zur Passion.

Donnerstag, 1. April, 17.30 und 19 Uhr: Abendmahlsfeier zum Gründonnerstag. Die derzeitige Sitzordnung lässt das problemlos und sicher zu. Hier ist eine Anmeldung erforderlich.

Freitag 2. April, 10 Uhr: Gottesdienst zum Karfreitag; ab 11 Uhr Kreuzwegstationen – los geht’s dabei am evangelischen Gemeindehaus mit der ersten Station. Ab 15 Uhr Musik zur Todesstunde Jesu in der Pauluskirche; 20 Uhr stille Feier auf dem Friedhof.

Samstag, 3. April, ab 22 Uhr: Osterfeuer im Stadtpark mit geistlichen Impulsen zur vollen Stunde.

Sonntag 4. April, 6 Uhr: Feier der Osternacht am Osterfeuer im Stadtpark; 8 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof; 10 Uhr Ostergottesdienst in der Pauluskirche; 11 Uhr Osterfeier für Familien im Freien – hier nur mit Anmeldung.

Montag, 5. April, 10 und 11 Uh: Ostergottesdienst gestaltet von Konfirmanden – auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

Die Pauluskirche ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sie lädt zur meditativen Pause im Alltag ein, zum Gebet oder zum Gedenken mit dem Anzünden einer Kerze am Kerzenbaum. Hier ist jeder willkommen, heißt es seitens der Kirche.

Ein Anruf genügt

Für die Osterangebote, für die eine Anmeldung erforderlich ist, kann man sich im Pfarramt unter der Nummer 06221/76 00 27 melden (auch auf den Anrufbeantworter sprechen). Außerdem gibt es einen Anmeldelink unter www.ekieppelheim.de. zg