SPD und Awo laden zum Turnier ein

Eppelheim. SPD und Awo Eppelheim veranstalten unter dem Motto „Gemeinsam Golfschläger schwingen – Inklusion findet Platz“ am Samstag, 7. August, das „Elfi Thompson Minigolfturnier“. Das Turnier für Kinder und Erwachsene findet von 10 bis 12 Uhr auf der Gartengolfanlage in der Kirchheimer Straße 90 statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einzelstarter und Gruppen bis vier Personen, die sich zwischen 10 und 12 Uhr in der Anlage anmelden, können unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung sofort loslegen. Jeder Starter wird für seine Teilnahme mit einer Medaille belohnt. Eine Siegerehrung wird es zwar Corona-bedingt nicht geben, Preise bekommen die Teilnehmer aber trotzdem. Sie werden unabhängig vom Ergebnis verlost. Für die Verpflegung sorgt Vincenzo Ruta mit seinem Angebot. SPD und Awo freuen sich auf viele Teilnehmer und Unterstützer. zg