Die Flutkatastrophe hinterlässt in den betroffenen Gebieten Schäden von ungeahntem Ausmaß. Viele Menschen verloren ihr gesamtes Hab und Gut und stehen vor dem Nichts. Die Bilder in den Nachrichten und die damit verbundenen Schicksale gehen unter die Haut und lösen deutschlandweit eine Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft aus. Auch Eppelheim hilft. Die Solidarität in der Stadt ist groß.

