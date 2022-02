Spritzige Komödie mit Starbesetzung

Eppelheim. Eine spritzige Boulevardkomödie bietet das Kulturprogramm der Stadt Eppelheim am Donnerstag, 17. März, um 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle an. „Celine“ heißt das Stück, bei dem Christine Neubauer („Die Landärztin“, „Die Holzbaronin“), Chris Tine Urspruch („Alberich“ im Tatort Münster), Moritz Bäckerling, Antonia Marianne Lunemann und Stefan Pescheck auf der Bühne stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und darum geht es: Bei der wenig populären Tätigkeit eines Einbrechers scheinen die Schattenseiten zu überwiegen. Vor allem, wenn man sich erwischen lässt. Eine Adresse, Tempo und Kaltblütigkeit – all das fehlt dem jungen Anfängerdieb Guillaume. Bereits beim Anpirschen durch einen Vorgarten wird der Möchtegern-Al-Capone beobachtet. Dass es ihm dennoch gelingt, die Luxusvilla zu betreten, hat er nur der Neugier der Bewohner zu verdanken, die ihn bereits erwarten und dem verwirrten Taugenichts sogleich einen Beruhigungscognac verabreichen. Guillaume hat sich in der Hausnummer geirrt – zu seinem Glück möchte man sagen, denn der Kunstfehler führt ihn zu einer unbekannten, weil nie ertappten „Königin der Einbrecher“ – zu Celine.

Nachhilfe in Sachen Einbruch

Celine und ihre Haushälterin Anna nehmen nun den Amateurgauner unter ihre Fittiche. Sehr bald entdecken sie in dem Jungen jedoch Talente, die niemand für möglich gehalten hätte. Der Coup scheint perfekt – bis Celines Sohn mit seiner neuen Freundin auftaucht und die Vergangenheit alle einholt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Karten zum Preis 23 Euro (ermäßigt 21) oder 19 Euro (ermäßigt 18) gibt es immer mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim, telefonisch unter 06221/79 44 02 oder online unter: reservix.de sowie im Kundenforum unserer Zeitung am Schwetzinger Schlossplatz. zg