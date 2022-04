Stadt bunter machen

Eppelheim. „Eppelheim blüht auf“ – während dieser Aktion verteilt die SPD Eppelheim nun bereits im vierten Jahr in Folge Sonnenblumensamen, heißt es in einer Mitteilung. Ziel dieser Aktion sei es, Eppelheim aufblühen zu lassen, Gärten, Terrassen und Balkone bunter zu machen und dadurch der Tierwelt mehr Lebensraum zu geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee stieß jedes Mal auf große Begeisterung. Daher führe die SPD die Aktion mit rot blühenden Sorten weiter und verteile Samen. Wer der Natur etwas Gutes tun möchte, sollte ein SPD-Vorstandsmitglied kontaktieren, das Kontaktformular auf www.spd-eppelheim.de nutzen oder eine E-Mail mit Angabe seiner Adresse mit dem Stichwort „Sonnenblumensamen“ an juergen.geschwill@spd-eppelheim.de senden. Die Tütchen werden dann in den Briefkasten geworfen.

Jeder, der bei der Aktion mitmacht, hat die Chance, etwas zu gewinnen. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sendet ein Foto von einer rot blühenden Sonnenblume bis zum 14. Oktober per E-Mail an juergen.geschwill@spd-eppelheim.de. Wer dazu keine Möglichkeit hat, kontaktiert einfach ein Vorstandsmitglied der SPD. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2