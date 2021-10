Stadtbibliothek ab kommenden Montag bis einschließlich 30. Oktober geschlossen

Eppelheim. Die Stadtbibliothek ist von Montag, 25. Oktober, bis einschließlich Samstag, 30. Oktober, komplett geschlossen, da im Thekenbereich ein neuer Boden verlegt wird. Aufgrund des Feiertags Anfang November hat die Bibliothek dann wieder ab Mittwoch, 3. November, zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Die Aufführung des Kindertheaters „Ein Einhorn namens Drops“ am Donnerstag, 28. Oktober, ist von der vorübergehenden Schließung nicht betroffen. Die Aufführung findet wie geplant ab 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Der Zugang zur Garderobe und den Toiletten ist möglich, die 3G-Regel ist zu beachten und am Einlass.