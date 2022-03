Stand zur Bahntrasse

Eppelheim. Die geplante Bahntrasse zwischen Mannheim und Karlsruhe, die derzeit eine letzte Planungslücke zwischen Rotterdam und Genua darstellt, wird Thema einer öffentlichen Gesprächsrunde an diesem Mittwoch, 30. März, um 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Lausbub“, Friedrich-Ebert-Straße 29 in Eppelheim sein. Initiator ist die Bürgerinitiative (BI) gemeinsam mit der Eppelheimer Liste.

Die Vorplanung zur Bahntrasse hat lange vor dem Jahr 2020 begonnen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Für anknüpfende Neu- beziehungsweise Ausbaubaustrecken, das Rheintal und Frankfurt – Mannheim, sind die öffentlichen und behördlichen Verfahren so weit fortgeschritten, dass sie den Streckenverlauf in der Rhein-Neckar-Region vorzugeben scheinen.

Der sogenannte Dialogprozess zwischen der Bahn und den betroffenen Gebietskörperschaften läuft als „frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung“ fast unbemerkt seit November 2020 – also schon seit 17 Monaten. Zwischen Eppelheim und Plankstadt stellen die beauftragten Planer der Bahn zwischenzeitlich einen vorgeblich ernsthaft infrage kommenden Linienkorridor zur Weiterbetrachtung dar. Hiergegen hat sich Widerstand in Form einer überörtlichen Bürgerinitiative gebildet. Der Ansprechpartner aus Eppelheim, Dr. Erich Zahn, stellt sich, seine Beobachtungen, deren Auswirkungen und erhebliche Gründe gegen diesen Linienkorridor vor. zg

