Was macht eigentlich die Frau an der Seite eines Trainers in der derzeitigen Corona-Krise, in der der Gatte plötzlich an mehr Wochenenden im Jahr Zeit für die Familie hat? Ist das eine ungewohnte Situation oder einfach nur wunderbar? Diesen Fragen sind wir nachgegangen und haben darüber mit Jacqueline Engelhardt geplaudert. Sie ist die Ehefrau des Coachs von Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim.

Jacqueline Engelhardt und ihr Mann Frank mit Hund „Lui“, ein Australian Shepherd. Auch der freut sich, dass Frauchen und Herrchen viel Zeit für ihn haben. © Fischer

AdUnit urban-intext1

Frau Engelhardt, was macht der derzeitige Lockdown mit Ihnen und Ihrem Mann?

Jacqueline Engelhardt: Natürlich ist die derzeitige Situation auch für uns nicht gerade schön, aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Die Einschränkungen sind nun mal da, man sollte sie akzeptieren. In anderen Ländern sieht das ja noch schlimmer aus. Dennoch freuen wir uns schon heute auf die Zeit nach Corona und wieder etwas mehr Normalität.

Hinter einem erfolgreichen Mann steckt meist eine starke Frau, heißt es. Würden Sie sich als solche bezeichnen? Wie unterstützen Sie Ihren Mann bei seiner Tätigkeit als Coach?

AdUnit urban-intext2

Engelhardt: Ich würde mich schon als starke Frau bezeichnen und stehe meinem Mann nicht nur beim Fußball, sondern in allen Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite. In der Zeit, als er bei der TSG Eintracht Plankstadt als Trainer im Abstiegskampf stand, habe ich ihm immer positiv zugeredet und ihm Mut zugesprochen, nicht aufzugeben, was am Ende auch gefruchtet hat. Er weiß, dass ich immer ein offenes Ohr für ihn habe und er sich bei kniffligen Entscheidungen auf mein ausgeprägtes Bauchgefühl verlassen kann.

Gehen Sie zu den Spielen Ihres Mannes immer mit oder bleiben Sie lieber zu Hause?

AdUnit urban-intext3

Engelhardt: Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich, seit er in Eppelheim tätig ist, nicht häufig vor Ort war. Da wir mittlerweile einen Welpen besitzen, hoffe ich, dass ich dadurch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann – wieder mehr auf den Sportplatz zu gehen und gleichzeitig mit unserem Hund mehr Zeit an der frischen Luft verbringen werde. Ich persönlich bezeichne mich mehr als Schönwetter-Zuschauerin und liege bei schlechtem Wetter lieber auf der Couch oder gehe mit meinen Freundinnen in ein schönes Café.

AdUnit urban-intext4

Ihr Mann war vor der Corona-Zeit mindestens vier Mal in der Woche in Sachen Fußball unterwegs. Jetzt ist er meist zu Hause und macht auch noch Homeoffice. Was hat sich in Ihrem Alltag alles geändert und wie kommen Sie mit der jetzigen Situation zurecht?

Engelhardt: Mein Mann bringt sich durch die Arbeit von zu Hause aus noch mehr in den Haushalt mit ein, was uns am Ende mehr Freizeit bringt. Durch den Wegfall der zwei Stunden Fahrzeit zu seinem Arbeitsplatz in Frankfurt und zurück, ist mein Mann wesentlich ausgeglichener und entspannter, was uns zu Gute kommt. Die Stressmomente von der Autobahn nach Hause und ins Training sind deutlich weniger geworden.

Können Sie der Situation auch etwas Positives abgewinnen?

Engelhardt: Ja, denn Corona hat unser Leben schlichtweg entschleunigt. Viele Termine sind weggefallen und wir verbringen deutlich mehr Zeit miteinander als vorher. Zudem können wir von Glück reden, dass wir und unsere Familien allesamt gesund sind und weiterhin unserem Job nachgehen können. Wir hoffen, dass dies auch so bleibt.