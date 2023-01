Sternsinger in Eppelheim: „Wir bitten um den Segen für dieses Haus“

Eppelheim. Die Heiligen Drei Könige nebst Sternenträgern und Begleitern sind noch bis Sonntag in den Straßen der Stadt unterwegs, um Gottes Segen zu den Menschen zu bringen und Geldspenden für weltweite Kinderprojekte zu sammeln. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Mit Hilfe der Einnahmen aus der bundesweiten Sternsinger-Aktion sollen in armen Ländern Kinderschutz und Teilhabe gefördert werden.

Am Donnerstagvormittag stattete eine Sternsinger-Gruppe Bürgermeisterin Patricia Rebmann einen Besuch ab. Die Rathauschefin wurde von Julia und Florian Wiegand, Florian Reisner und Kilian Hege mit dem Lied „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ begrüßt. Die vier Eppelheimer Teenager sind für den Besuch bei der Stadtverwaltung extra schon einen Tag vor dem Aussendungsgottesdienst, der traditionsgemäß am Dreikönigstag stattfindet, in die Rollen von Caspar, Melchior und Balthasar und in die prächtigen Gewänder geschlüpft. Die bekannten Lieder und Texte konnten sie auswendig, denn allesamt haben schon mehr als ein halbes Dutzend Mal bei der Sternsinger-Aktion mitgewirkt.

„Seid gegrüßt in Stadt und Land, wir Sternsinger sind euch wohlbekannt. Frieden tragen wir in die Welt hinaus. Der Stern bringt Licht in Euer Haus“, verkündete der Sternträger. Caspar hob hervor: „Die Welt, in der wir leben, die hat für alle Brot. Wir müssen nur recht teilen, dann gibt es keine Not.“ Melchior verkündete: „Die Welt, in der wir leben, trennt zwischen arm und reich. Doch Christus kennt nur Schwestern und Brüder, bei ihm sind alle Menschen gleich.“ Auch Balthasar hatte Wichtiges zu sagen: „Drum setzt auf seine Liebe und setzt Euch dafür ein. Damit auch eines Tages sein Friede kehret ein.“ Hernach baten die drei Könige um „Segen für dieses Haus“ und wünschten allen ein „frohes, gesegnetes Jahr“. Volker Wiegand, der die Gruppe durch Eppelheim begleitet und früher selbst als Sternsinger unterwegs war, brachte einen Segensaufkleber am Haupteingang des Rathauses an. Anschließend wurde das Lied „Stern über Bethlehem“ angestimmt. „Das ist mein Lieblingslied für diese Zeit“, so Rebmann. Sie dankte den Sternsingern für ihr Kommen und hatte für die Kinder einen Korb voller Süßigkeiten dabei. Die Geldspende, die sie für die Sammelbüchse bereithielt, stammte aus ihrer privaten Geldbörse.

„Mission ist wichtiger denn je“

Die Sternsinger waren für sie nicht nur Segens-, sondern auch Friedens- und Hoffnungsbringer. „Eure Mission ist heute wichtiger denn je“, betonte Rebmann. Insbesondere mit Blick auf die Kriege in der Welt verdeutlichte sie: „Frieden kann man immer neu lernen - hier im Kleinen bei uns wie im Großen zwischen den Völkern.“ Sie dankte den jungen Hoffnungsbringern herzlich für deren Einsatz.

In Eppelheim beteiligt sich die katholische Pfarrgemeinde St. Joseph zum 49. Mal an der Sternsinger-Aktion, konnte man von Hauptorganisator Bernd Hönig erfahren. 59 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 16 Jahren ziehen drei Tage lang als Könige und Sternenträger durch die Straßen der Stadt. Am 6. Januar sind si e mit ihren Begleitern im Norden, am 7. Januar im Westen und am 8. Januar im Süden der Stadt unterwegs, um den Segen „20*C+M+B+23“ (Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus) zu den Menschen zu bringen und an den Haus- oder Wohnungstüren anzubringen. Neben den Gruppenbetreuern sind noch weitere zehn Helfer im katholischen Gemeindezentrum St. Franziskus im Einsatz, um die Sternsinger mit Kostümen auszustatten und für ihre Verpflegung zu sorgen sowie die Aktion zu koordinieren.