Heidelberg/Eppelheim. Der Straßenbahnverkehr zwischen dem Gadamerplatz und der Enthaltestelle in Eppelheim stand am frühen Freitagnachmittag still. Nach ersten Informationen war Zwischenzeitlich kein Strom auf der Obereitung. Techniker suchten nach dem Fehler.

Gegen 15.15 Uhr teilte der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) mit, dass die Störung im Bereich des Gadamerplatz beseitigt sei. Die Linien 22 und 26 fahren in Kürze wieder regulär.