Streiche gibts erst später

Eppelheim. „Max und Moritz – eine fabelhafte Vertonung in sieben Streichen“ lautet der Titel der Vorstellung mit dem Huub Dutch Duo, die für den 30. Januar in der Rudolf-Wild-Halle geplant war. Die Veranstaltung wird nun aufgrund der Corona-Situation auf Donnerstag, 24. November, 20 Uhr, verschoben. Darauf haben sich die Stadt als Veranstalter und die Künstler verständigt.

Darüber hinaus hat sich die Stadt in Absprache mit Arnim Töpel dazu entschlossen, das musikalische Mundartkabarett „Mei Mussisch – meine Musik + demm Günda seini“ vom 8. Februar auf Donnerstag, 15. September, um 20 Uhr zu verlegen.

Auch für das Neujahrskonzert – ursprünglich geplant am 15. Januar – gibt es mittlerweile einen neuen Termin: Es wird zum Frühjahrskonzert unter dem Motto „Frühling in Wien“ und findet jetzt am Samstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr statt. Das Datum für die Aufführung von „Celine“, einer Komödie mit Christine Neubauer und Christine Urspruch, bleibt unterdessen am Donnerstag, 17. März, 20 Uhr, im Terminkalender stehen. Die weiteren Kulturveranstaltungen der Stadt Eppelheim, die im April und Mai in der Rudolf-Wild-Halle geplant sind, finden nach derzeitigem Stand statt.

Eintrittskarten behalten Gültigkeit

Die Eintrittskarten für die verlegten Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen sind per E-Mail an die Adresse rudolf-wild-halle@eppelheim.de oder unter Telefon 06221/79 44 02 erhältlich. zg