Suche nach der Ursache

Heidelberg. Mehrere Tausend Euro Schaden sind am Montagmorgen bei einem Feuer in einer landwirtschaftlichen Halle in Eppelheim entstanden. Die Suche nach der Brandursache läuft.

Nach Mitteilung der Polizei geriet gegen 6 Uhr die Scheune eines leerstehenden, landwirtschaftlichen Gebäudes in der Heinrich-Schwegler-Straße in Brand. Die Heinrich-Schwegler-Straße war während der Löscharbeiten zwischen Hauptstraße und Grenzhöfer Straße für rund eine Stunde voll gesperrt. Davon betroffen war nach Mitteilung der Polizei auch der Schienenverkehr durch die Hauptstraße.

Die Scheune eines leerstehenden Anwesens brannte. © René Priebe

Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder möglicherweise Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon: 0621/174 44 44, dem Polizeirevier Heidelberg-Süd (Telefon: 06221/34180) oder mit dem Polizeiposten Eppelheim, (Telefon 06221/766377) in Verbindung zu setzen.