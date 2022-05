Superhelden und Schurken sind hier friedlich vereint

Eppelheim. „Wir sind Familie Spiderman“, erklären Claudia und Zdravko Slavtchev scherzhaft und deuten auf ihre Söhne Kai und Arthur. Der Achtjährige und sein drei Jahre jüngerer Bruder sprangen als Spiderman verkleidet durch die Stadtbibliothek in Eppelheim. „Unsere Kinder lieben Spiderman und haben nicht nur die Kostüme, sondern besitzen auch Mützen, Jacken und Regenschirm mit Spiderman-Motiv und noch ein Riesenposter an ihrer Kinderzimmertür“, erzählen die Eltern.

Kinder in Superhelden- oder -schurken-Kostümen waren in größerer Zahl in der städtischen Einrichtung anzutreffen. Denn am „Gratis-Comic-Tag“ wurde die Bibliothek zum Paradies für alle großen und kleinen Comic-, Manga- und Graphic Novel-Fans. Viele Comic-Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten eigens für diesen Tag, der zum zwölften Mal bundesweit stattfand, über 30 Hefte produziert, die alle zur kostenfreien Mitnahme auslagen. Dem Motto „Hol dir deinen Lieblingscomic!“ folgten viele. Die Stadtbibliothek nahm zum ersten Mal auf Initiative von Bibliotheksleiterin Elisabeth Klett und ihrem Team am „Gratis-Comic-Tag“ teil und hatte viele Mitmach-Aktionen und eine Verpflegungsstation vorbereitet.

Als Höhepunkt gab’s eine besondere Kostümprämierung: Philipp Federsel (6) wurde als „Batman“ Dritter, Kai Slavtchev (8) als „Spiderman“ Zweiter und Lana Biffar (9) als Super-schurkin „Harley Quinn“ aus den Batman-Comics Erste. / sge

