Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim angelt sich für die neue Saison Torwart Sven Goos vom Ligakonkurrenten ASC Neuenheim.

Goos ging aus der Jugend der SG Oftersheim und dem SV 98 Schwetzingen hervor. In der Aktivität war er dann drei Jahre bei der SG Eppelheim. Nach sechs Jahren in Neuenheim kehrt er wieder an seine frühere Wirkungsstätte zurück. „Ich wollte wieder einmal eine Luftveränderung. Ich kenne viele Spieler von Eppelheim und bin auch froh, wieder mit meinem Freund Patrick Schleich, mit dem ich damals nach Neuenheim gewechselt bin, spielen zu können“, nennt der 27-Jährige auch die tolle Kameradschaft, die innerhalb der Eppelheimer Mannschaft herrscht, als Beweggrund für den Wechsel.

Torwart Sven Goos wechselt an seine frühere Wirkungsstätte zurück. © Fischer

Goos weiß, dass er in Eppelheim mit Stammtorhüter Dominik Machmeier starke Konkurrenz vor sich hat. „Ich werde mich mit der nötigen Intensität vorbereiten, um fit zu sein, wenn ich gebraucht werde. Auch ist mit Trainer Frank Engelhardt abgesprochen, dass ich dem etatmäßigen Torwarttrainer Rainer Hauck zur Seite stehen werde und damit ins Trainergeschäft schnuppern kann.“

„Ich freue mich, dass Sven sich für uns entschieden hat. Er passt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr gut in unsere Truppe“, so Coach Engelhardt.